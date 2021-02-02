Во время оккупации Крыма Зеленский "умирал" в РФ на съемках фильма, – Гео Лерос

Нардеп упрекнул нынешнего президента, что тот в 2014 году снимался в российской комедии после слов Зеленского о том, что будь он президентом тогда, Крым был бы украинским.

В 2014 году будущий президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в киносъемках на территории России во время оккупации Крыма страной-агрессором.

На это обратил внимание нардеп Гео Лерос, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

В своей публикации Лерос приводит слова актера Зеленского за 2014 год.

"Когда шла война, Зеленский умирал в России на съемках фильма "8 первых свиданий"", – написал Лерос.

6 августа 2014 года Зеленский писал, что действительно был в России на съемках кинокомедии, но они закончились в июне того же года. А захват Крыма начался в феврале 2014 года.

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"В России я действительно был на съемках фильма "8 первых свиданий", которые успешно завершились еще в начале июня. Люблю вас Люди. Мир вам. Берегите друг друга", – говорится в посте Зеленского.

Напомним, недавно в интервью американскому изданию Axios Зеленский сказал, что если бы он был президентом во время аннексии Крыма, то "все бы умерли в Крыму, но мы бы точно "зеленых человечков" не пустили".

Ранее Зеленский также говорил, что никто не думал о возвращении Крыма до его прихода к власти.