Під час окупації Криму Зеленський "вмирав" у РФ на зйомках фільму, — Гео Лерос

Нардеп дорікнув нинішнього президента, що той у 2014 році знімався в російській комедії після слів Зеленського про те, що якби він був президентом тоді, Крим був би українським.

У 2014 році майбутній президент України Володимир Зеленський брав участь у кінозйомках на території Росії під час окупації Криму країною-агресором.

На це звернув увагу нардеп Гео Лерос, опублікувавши відповідний допис у Facebook.

У своїй публікації Лерос наводить слова актора Зеленського за 2014 рік.

"Коли тривала війна, Зеленський вмирав у Росії на зйомках фільму «8 перших побачень»", — написав Лерос.

6 серпня 2014 року Зеленський писав, що дійсно був у Росії на зйомках кінокомедії, але вони закінчилися в червні того ж року. А анексія Криму почалася в лютому 2014 року.

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"У Росії я дійсно був на зйомках фільму «8 перших побачень», які успішно завершилися ще на початку червня. Люблю вас, Люди. Мир вам. Бережіть одне одного", — йдеться в дописі Зеленського.

Нагадаємо, нещодавно в інтервʼю американському виданню Axios Зеленський сказав, що якби він був президентом під час анексії Криму, то "всі б померли в Криму, але ми б точно "зелених чоловічків" не пустили".

Раніше Зеленський також говорив, що ніхто не думав про повернення Криму до його приходу до влади.