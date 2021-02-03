"Мы хотим дать украинцам возможность отзывать народных депутатов", - Стефанчук

Сейчас основанием для отзыва народного депутата является приговор суда по уголовному делу. А после принятия документа это можно будет сделать за обычные прогулы.

Первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью изданию lb.ua рассказал, что парламентарии разрабатывают законопроект, который внедрит возможность отзыва народных депутатов.

"Мы работаем над целым рядом законопроектов по народовластию. Прежде всего это законопроекты, касающиеся местных референдумов и электронных петиций. Далее разработаем проекты законов по вопросам, которые называются "recalls": мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины", — рассказал Стефанчук.

Он отметил, что и на текущий момент в законодательстве прописана процедура отзыва народных депутатов, однако это можно делать "не по народной инициативе". В частности, сейчас основанием для лишения мандата является приговор суда по уголовному делу (например, за "кнопкодавство"). А Владимир Зеленский, по словам Стефанчука, хочет добавить к этому списку и прогулы сессий с комитетами ВРУ.

По словам Стефанчука, для того, чтобы механизм отзыва нардепов заработал, необходимо вносить изменения в Конституцию.

Также первый замглавы ВРУ рассказал, что они планируют расширить возможность отзыва депутатов местных советов.

Напомним, 2 февраля 2021 года Рада приняла план законопроектной работы на год. В постановлении — 376 проектов законов, которые планируют принять в течение года. А ранее Стефанчук рассказал, что уже до конца следующей недели должна состояться презентация законопроекта о местных референдумах.