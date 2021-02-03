"Ми хочемо дати українцям можливість відкликати народних депутатів", — Стефанчук

Зараз підставою для відкликання народного депутата є вирок суду у кримінальній справі. А після ухвалення документа це можна буде зробити за звичайні прогули.

Перший заступник спікера Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю виданню lb.ua розповів, що парламентарії розробляють законопроект, який запровадить можливість відкликання народних депутатів.

"Ми працюємо над цілою низкою законопроектів із народовладдя. Перш за все, це законопроекти, що стосуються місцевих референдумів та електронних петицій. Далі розробимо проекти законів із питань, які називаються "recalls": ми хочемо дати народу можливість відкликати народних депутатів України", — розповів Стефанчук.

Він зазначив, що й на поточний момент в законодавстві прописана процедура відкликання народних депутатів, проте це можна робити "не за народною ініціативою". Зокрема, зараз підставою для позбавлення мандата є вирок суду у кримінальній справі (наприклад, за "кнопкодавство"). А Володимир Зеленський, за словами Стефанчук, хоче додати до цього списку й прогули сесій з комітетами ВРУ.

За словами Стефанчука, для того, щоб механізм відкликання нардепів заробив, необхідно вносити зміни до Конституції.

Також перший заступник голови ВРУ розповів, що вони планують розширити можливість відкликання депутатів місцевих рад.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року Рада затвердила план законопроектної роботи на рік. У постанові — 376 проектів законів, які планують ухвалити протягом року. А раніше Стефанчук розповів, що вже до кінця наступного тижня має відбутися презентація законопроекту про місцеві референдуми.