IFJ и EFJ назвали отключение каналов NewsOne, 112 и Zik политически мотивированным

Генсеки Международной и Европейской федераций журналистов считают, что решение заблокировать телеканалы "не соответствует международным стандартам по свободе слова и свободе прессы".

Международная и Европейская федерации журналистов с осуждением отреагировали на запрет в Украине телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik", которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

Так, генсек Международной федерации журналистов (IFJ) Энтони Белланджер сказал, что отключение каналов – "это произвольный и политически мотивированный запрет в условиях демократии". Он отметил, что теперь работа сотен сотрудников этих СМИ под угрозой, а сами они не имеют ничего общего с политической принадлежностью своих владельцев.

"IFJ призывает украинские власти снять запрет и уважать свободу информации и слова", – отметил Белланджер.

В свою очередь, генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что решение руководства страны "не соответствует международным стандартам по свободе слова и свободе прессы".

"Эти запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах. Государства обязаны гарантировать эффективный плюрализм СМИ… Кажется очевидным, что президентское решение совершенно не соответствует международно-правовым стандартам по свободе слова и средств массовой информации", – заявил Гутьеррес.

Напомним, народный депутат от ОПЗЖ, собственник телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" Тарас Козак в эфире марафона трех заблокированных телеканалов, который велся на YouTube, потребовал от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства своего сотрудничества с террористами. "Я хочу обратиться к президенту Зеленскому, Совету национальной безопасности и обороны, Службе безопасности Украины. Скажите мне пожалуйста, откуда у вас данные, что я финансирую терроризм, откуда у вас данные, что я сотрудничаю с боевиками. Я хочу от вас ответа. Ответа мне и обществу", – заявил Козак.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".