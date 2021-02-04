"ЕС" выдвинула Сущенко кандидатом в народные депутаты в округе под Черкассами (видео)

В партии считают, что бывший политзаключенный поможет в парламентской борьбе с российской пятой колонной.

Партия "Европейская Солидарность" выдвинула бывшего политзаключенного, журналиста Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты на довыборах в 197-м округе на Черкащине.

Об этом сообщил лидер политсилы Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что опыт Сущенко поможет в парламентской борьбе с российской пятой колонной.

"Фракцию "Европейской Солидарности" в Верховной Раде называют спецназом оппозиции. И действительно, наши депутаты – это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украину где угодно: в сессионном зале, в ПАСЕ, даже на поле боя. И именно таким человеком, без сомнения, является Роман Сущенко. Человек, прошедший российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной, казалось бы, ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир", – сказал Порошенко.

Сейчас Сущенко является заместителем председателя Черкасского областного Совета.

"Сегодня он возглавляет нашу партийную ячейку, работает над развитием и очисткой партии, был избран первым заместителем председателя областного Совета. Роман хорошо знает проблемы Черкасского края и потому принесет много пользы в парламенте в том числе и жителям области", – подчеркнул Порошенко.

Довыборы в Раду на Черкащине должны состояться в связи с тем, что народный депутат от 197-го округа Александр Скичко стал главой ОГА.

Отметим, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом Укринформа во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 4 июня 2019 года Московский горсуд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима. В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября 2019 года Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных, в том числе Романа Сущенко.

Напомним, партия "Европейская Солидарность" официально выдвинула кандидатом на довыборах в Верховную Раду активистку, участницу АТО Марусю Зверобой (настоящее имя – Алена Самбул), которая угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому.