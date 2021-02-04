"ЄС" висунула Сущенка кандидатом у народні депутати в окрузі під Черкасами (відео)

У партії вважають, що колишній політв'язень допоможе в парламентській боротьбі з російською п'ятою колоною.

Партія "Європейська Солідарність" висунула колишнього політвʼязня, журналіста Романа Сущенка кандидатом у народні депутати на довиборах у 197-му окрузі на Черкащині.

Про це повідомив лідер політсили Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що досвід Сущенка допоможе в парламентській боротьбі з російською пʼятою колоною.

"Фракцію "Європейської Солідарності" у Верховній Раді називають спецназом опозиції. І дійсно, наші депутати — це люди без страху і докору, які готові відстоювати Україну, де завгодно: у сесійній залі, у ПАРЄ, навіть на полі бою. І саме такою людиною, без сумніву, є Роман Сущенко. Людина, яка пройшла російські катівні, яка боролася за Україну навіть у безнадійній, здавалося б, ситуації. Роман став символом боротьби за Україну, яку підтримав весь світ", — сказав Порошенко.

Наразі Сущенко є заступником голови Черкаської обласної Ради.

"Сьогодні він очолює наш партійний осередок, працює над розвитком і очищенням партії, був обраний першим заступником голови обласної Ради. Роман добре знає проблеми Черкаського краю і тому принесе багато користі в парламенті, у тому числі і жителям області", — підкреслив Порошенко.

Довибори в Раду на Черкащині мають відбутися у звʼязку з тим, що народний депутат від 197-го округу Олександр Скічко став головою ОДА.

Зазначимо, що Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом Укрінформу у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 4 червня 2019 року Московський міськсуд визнав Сущенка винним у шпигунстві і засудив його до 12 років суворого режиму. У рамках обміну утримуваними особами 7 вересня 2019 Росія звільнила 24 моряки і 11 політвʼязнів, у тому числі Романа Сущенка.

Нагадаємо: партія "Європейська Солідарність" офіційно висунула кандидатом на довиборах до Верховної Ради активістку, учасницю АТО Марусю Звіробій (справжнє імʼя — Олена Самбул), яка погрожувала президенту України Володимиру Зеленському.