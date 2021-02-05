Разумков рассказал, что думает о закрытии телеканалов NewsOne, 112 и ZIK

По мнению Разумкова, если телеканал "на кого-то работает", то доказывать это необходимо в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он телеканалы Тараса Козака "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK" частью гибридной войны России против Украины. В интервью изданию Babel он сказал, что если каналы нарушают украинское законодательство и на кого-то работают, то "есть конкретные статьи", по которым можно привлечь их к ответственности в соответствии с законом.

"Иначе завтра кто-то скажет, что вы или я работаем не в интересах Украины", – отметил Разумков.

На его взгляд, информацию людям необходимо доносить всеми доступными средствами. Комментируя же утверждение о том, что, выступая в эфире этих каналов, Разумков увеличивает им рейтинг, спикер ВР ответил следующее: "А можем посмотреть, как их рейтинг поменялся, когда я ходил и не ходил? Еще раз, я не вправе определять — хороший это канал или плохой. Это может делать зритель или, в рамках действующего законодательства, соответствующий орган".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".