Разумков розповів, що думає про закриття телеканалів NewsOne, 112 і ZIK

На думку Разумкова, якщо телеканал "на когось працює", то доводити це необхідно в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відповів на питання журналістів про те, чи вважає він телеканали Тараса Козака "NewsOne", "112 Україна" та "ZIK" частиною гібридної війни Росії проти України. В інтерв'ю виданню Babel він сказав, що якщо канали порушують українське законодавство й на когось працюють, то "є конкретні статті", за якими можна залучити їх до відповідальності відповідно до закону.

"Інакше завтра хтось скаже, що ви або я працюємо не в інтересах України", — зазначив Разумков.

На його погляд, інформацію людям необхідно доносити усіма доступними засобами. Коментуючи ж твердження про те, що, виступаючи в ефірі цих каналів, Разумков збільшує їм рейтинг, спікер ВР відповів: "А можемо подивитися, як їх рейтинг змінився, коли я ходив і не ходив? Ще раз, я не маю права визначати — хороший це канал або поганий. Це може робити глядач або, у рамках чинного законодавства, відповідний орган".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака і його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".