Адвокаты и судьи "не заметили": в деле Семочко против журналистов наказали стороннюю женщину

Женщину, оказавшуюся в материалах дела случайно, осудили заочно. Она узнала о решении суда лишь когда ее счета оказались заблокированы.

Адвокаты бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, подавая судебный иск против журналистов, вписали в него стороннюю женщину. Та не получала повесток и суд вынес решение касательно нее заочно. По словам женщины, узнала она о приговоре лишь когда решение вступило в силу и ее счета заблокировали. Об этом рассказывают журналисты Bihus.info, против которых и был иск.

В 2018 году журналисты опубликовали расследование касательно бывшего руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко, который на момент публикации был первым замглавы Службы внешней разведки Украины. В нем представители фармбизнеса открыто на камеру рассказали, что СБУ якобы требовала откаты от тендеров, внедрялась в госзакупки и т.д.

Также тогда журналисты показали, что у родственников семьи Семочко, в том числе и жены с дочерью, якобы были российские паспорта.

После публикации расследования Семочко подал на журналистов в суд с требованием опровергнуть информацию касательно его причастности к скандалу и возможного двойного гражданства его родственников.

Сперва иск оказался у судьи Голосеевского суда Александры Колдиной, однако уже спустя полгода адвокаты Семочко подали параллельный иск, который позволил поменять судью на Николая Шкирая.

"Закон запрещает подавать одинаковые иски — по тем же обстоятельствам и к тем же людям. Единственное чем отличался второй вариант — туда добавили еще одного ответчика, автора заметки о расследовании Bihus.info на стороннем новостном сайте. Так иск стал формально "другим", и адвокаты добились того, чтобы в суде слушали именно это дело, теперь уже у судьи Николая Шкирая", — рассказали журналисты Bihus.info.

Автора новости на стороннем сайте зовут Валерия Куценко. Однако с таким именем женщин оказалось несколько, и в иск вписали теску журналистки, которая работает риелтором. Она ни разу не пришла на заседание, поскольку, по ее словам, не знала, что вообще есть какой-то суд. Повестки отправляли на ее предыдущий адрес, по которому она уже не жила.

В итоге риелтор Валерия Куценко узнала о приговоре суда первой инстанции и о том, что должна опровергнуть новость, которую она не писала, в издании, в котором она не работает, только когда ее счета оказались заблокированы.

Во время апелляционного заседания Валерия Куценко впервые явилась в суд. На вопрос судьи "как так получилось, что в иске оказался сторонний человек?" адвокаты Семочко не знали что ответить. Впрочем, исковые требования к Куценко они решили отозвать.

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Напомним, недавно Bihus.info опубликовали расследование, в котором утверждают, что нардеп от фракции ОПЗЖ Илья Кива якобы получал прибыль от сдачи в аренду своей "жомовой ямы" от компании "Сиквел", владельцем которой был мужчина, проживающий на неподконтрольной Киеву территории Луганской области. Во время попытки взять комментарий для этого расследования Кива обматерил журналистов, назвав Дениса Бигуса "пид***сом", "гомосексуалистом" и "коррупционером".

25 февраля 2019 года журналисты Bihus.info опубликовали расследование, согласно которому сын тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского якобы руководил группой людей, которая наживалась на продаже контрабандных российских запчастей с большой наценкой для украинского ОПК. В предвыборном штабе Порошенко допускали, что расследование журналистов программы "Наші гроші" о хищениях в оборонной сфере является предвыборной технологией.