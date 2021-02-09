Почти половина украинцев поддержала бы досрочную отставку Зеленского, – Центр Разумкова

Отставку правительства поддержали бы 54%, а досрочный роспуск Верховной Рады – 52%.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за Юрия Бойко соответственно 13% и 20%, за Петра Порошенко – 12% и 18%

Об этом говорят результаты всеукраинского опроса, проведенного Центром Разумкова с 29 января по 3 февраля.

Во втором туре Зеленский победил бы Бойко (58% против 42% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать) и Порошенко (54% против 46%). А в паре Порошенко – Бойко победил бы пятый президент Украины (54% против 46%).

54% респондентов поддержали бы отставку правительства (28% были бы против этого). Досрочное прекращении полномочий Верховной Рады и проведения досрочных выборов поддерживают 52% (не поддерживают 31%). Досрочное прекращении полномочий президента Украины и проведения досрочных президентских выборов поддержали бы 49% (не поддержали бы 34%).

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 019 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, в январе 2021 года Владимир Зеленский утратил первое место в рейтинге доверия украинцев к политикам. Если верить результатам исследования Киевского международного института социологии (КМИС), он переместился на вторую строчку, пропустив вперед мэра Киева Виталия Кличко.