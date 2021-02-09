Майже половина українців підтримала б дострокову відставку Зеленського, — Центр Разумкова

Відставку уряду підтримали б 54%, а достроковий розпуск Верховної Ради — 52%.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (16% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати). Мають намір проголосувати за Юрія Бойка відповідно 13% і 20%, за Петра Порошенка — 12% і 18%

Про це говорять результати всеукраїнського опитування, проведеного Центром Разумкова з 29 січня по 3 лютого.

У другому турі Зеленський переміг би Бойка (58% проти 42% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати) і Порошенка (54% проти 46%). А в парі Порошенко — Бойко переміг би п'ятий президент України (54% проти 46%).

54% респондентів підтримали б відставку уряду (28% були б проти цього). Дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення дострокових виборів підтримують 52% (не підтримують 31%). Дострокове припинення повноважень президента України та проведення дострокових президентських виборів підтримали б 49% (не підтримали б 34%).

Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 019 осіб у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо: у січні 2021 року Володимир Зеленський втратив перше місце в рейтингу довіри українців до політиків. Якщо вірити результатам дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), він перемістився на другу сходинку, пропустивши вперед мера Києва Віталія Кличка.