Нескоромный записал видеообращение: "СБУ сейчас не работает в интересах страны"

Дмитрий Нескоромный заявил, что готов предоставить европейцам информацию о "коррупции в высших эшелонах власти" Украины.

Подозреваемый в подготовке убийства экс-заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный записал видеообращение и отменил свою пресс-конференцию.

Видеоролик Нескоромный обнародовал в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что его юристы сейчас проводят переговоры с европейскими правоохранительными органами, от результатов которых будет зависеть его дальнейшая модель поведения.

"Я записываю это видео, чтобы показать, что я жив, что я в безопасности и недосягаем для людей, которые хотели бы меня устранить… И чтобы сообщить, что завтрашней пресс-конференции, к сожалению, не будет. Власти Украины объявили меня в международный розыск и по совету адвокатов мне придется поменять стратегию защиты", – сказал Нескоромный.

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Он заявил, что готов предоставить европейцам информацию о "коррупции в высших эшелонах власти" Украины.

"Мне сделали определенные предложения, на которые я не могу согласиться, поскольку являюсь действующим сотрудником СБУ. Я никогда не соглашусь работать против Украины. Однако я готов предоставить европейцам информацию о коррупции в высших эшелонах власти, у меня есть данные по разворовыванию международной помощи, есть данные о выводе денег из госбанков: Ощадбанка, ПриватБанка, скоро будут данные по Укрэксимбанку и Укргазбанку", – рассказал он.

По утверждению Нескоромного, "СБУ сейчас не работает в интересах страны, многие сотрудники завербованы в пользу тех или иных иностранных разведок", а глава СБУ зачастую не имеет информации о происходящем, нет полной картины происходящего и у президента Украины Владимира Зеленского.

Нескоромный также в своем Telegram-канале "передал привет" всем "экспертам", которые писали, что это не его канал.

"Когда берете деньги у Баканова, думайте о последствиях", – добавил он.

Отметим, 22 января Нескоромный якобы был задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Однако после задержания он якобы сумел сбежать прямо в наручниках. По этому делу также задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

23 января СБУ подтвердила задержание действующего сотрудника ведомства за организацию убийства коллеги, но имен не назвала.

22 января журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что Нескоромный якобы имел одиозную репутацию и был уволен после серии скандалов, связанных с различными подозрениями в коррупции и вымогательстве уже при президентстве Владимира Зеленского. Бутусов связал ситуацию с борьбой за контроль над финансовыми схемами между разными группами.

Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.