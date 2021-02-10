Зеленский якобы хочет видеть Стефанчука вместо Разумкова на должности спикера Рады, – УП

Главный упрек президента к спикеру парламента – его показная самостоятельность, пишут СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту главы Верховной Рады вице-спикера Руслана Стефанчука вместо действующего председателя Дмитрия Разумкова. Об этом идет речь в статье, опубликованной Украинской правдой, "Спасательные тройки. Как Зеленский берет в Раду под внешнее управление".

В статье говорится, что главный упрек президента к спикеру парламента – его показная самостоятельность.

"Дима сразу начал вести свою игру и работать на себя", – объясняет причину президентского возмущения источник.

Разумков давно демонстрирует президенту свое несогласие с некоторыми решениями Банковой и проводит небольшие, но регулярные публичные демарши. Один из последних – отказ Разумкова голосовать за решение СНБО о введении санкций против каналов Медведчука.

"Уже больше года отношения президента и Дмитрия Разумкова напоминают жизнь супругов, переживает глубокий кризис: внутри оба готовы к разводу, но как-то до сих пор не нашли повода", – говорится в статье.

В глазах Офиса президента вице-премьер Стефанчук выглядит наиболее приемлемой кандидатурой, чтобы заменить Разумкова, однако ему не хватает медийности.

"Как рассказывают в окружении Зеленского, президент был бы не против подсадить Стефанчука на ступень выше в парламентской иерархии. Но есть проблема – это ступень уже занята", – говорится в статье УП.

Далее там идет речь о том, что для продвижения вице-спикера и работы над социологией были созданы специальные "тройки", которые занимаются различными сферами. Модерировать их работу должен Стефанчук для формирования образа "государственника".

По словам источников УП, "тройки" – это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПГ. Их задача – составлять планы и нарабатывать законы под программу президента".

"Есть экономическая "тройка", финансовая, налоговая и так далее. Вот сколько комитетов в Раде – столько примерно и "троек". На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и Раду", – заявил представитель правительства.

Издание отмечает, что Дмитрий Разумков в процесс работы "троек" вообще не вовлечен.

Отметим, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировался в Facebook как политический деятель, чтобы "рассказать все о работе и жизни парламента". В интервью Фокусу глава парламента подчеркивал, что считает себя частью президентской команды и разделяет принципы Владимира Зеленского.