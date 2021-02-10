Зеленський хоче бачити Стефанчука замість Разумкова на посаді спікера Ради, — УП

Головний докір президента до спікера парламенту — його показна самостійність.

Президент України Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради віце-спікера Руслана Стефанчук замість чинного голови Дмитра Разумкова. Про це йдеться в статті, опублікованій Українською правдою, "Рятувальні трійки. Як Зеленський бере в Раду під зовнішнє управління".

У статті йдеться про те, що головний докір президента до спікера парламенту — його показна самостійність.

"Діма відразу почав вести свою гру та працювати на себе", — пояснює причину президентського обурення джерело.

Разумков давно демонструє президенту свою незгоду з деякими рішеннями Банкової і проводить невеликі, але регулярні публічні демарші. Один з останніх — відмова Разумкова голосувати за рішення РНБОУ про введення санкцій проти каналів Медведчука.

"Уже більше року відносини президента та Дмитра Разумкова нагадують життя подружжя, що переживають глибоку кризу: усередині обидва готові до розлучення, але якось досі не знайшли приводу", — йдеться в статті.

В очах Офісу президента віце-прем'єр Стефанчук виглядає найбільш прийнятною кандидатурою, щоб замінити Разумкова, однак йому не вистачає медійності.

"Як розповідають в оточенні Зеленського, президент був би не проти підсадити Стефанчук на щабель вище в парламентській ієрархії. Але є проблема — цей щабель вже зайнятий", — йдеться в статті УП.

Далі там йдеться про те, що для просування віце-спікера та роботи над соціологією були створені спеціальні "трійки", які займаються різними сферами. Редагувати їх роботу повинен Стефанчук для формування образу "державника".

За словами джерел УП, "трійки" — це майже 20 профільних груп, у кожну з яких входять відповідний голова комітету Ради, член Кабміну та заступник глави ОЗУ. Їх завдання — складати плани і напрацьовувати закони під програму президента".

"Є економічна "трійка", фінансова, податкова і так далі. Ось скільки комітетів у Раді — стільки приблизно й "трійок". На них вирішують, які закони треба підготувати, щоб виконати обіцянки Зеленського, що саме туди записати, і коли це можна провести через комітети і Раду", — заявив представник уряду.

Видання зазначає, що Дмитро Разумков у процес роботи "трійок" взагалі не залучений.

Зазначимо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєструвався у Facebook як політичний діяч, щоб "розповісти все про роботу та життя парламенту". В інтерв'ю Фокусу глава парламенту підкреслював, що вважає себе частиною президентської команди і розділяє принципи Володимира Зеленського.