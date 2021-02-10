Горсовет Днепра за 9 минут уволил 655 чиновников

По словам мэра города Филатова, произошло это из-за "утверждения новой структуры".

10 февраля на внеочередной сессии Днепровского городского совета депутаты проголосовали за решение, которым с их должностей были уволены 655 сотрудников райадминистраций и других чиновников. Об этом написал сам мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 (!) минут, включая два раза исполнение Гимна", — написал городской голова.

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По информации издания dnepr.info, "за" соответствующее решение проголосовали 50 депутатов, кнопку "против" нажал 1, а "воздержались" 8.

Ранее Филатов на своей странице в Facebook писал, что на такой шаг горсовет должен пойти из-за того, что "где-то объединяют коммунальные предприятия, где-то сокращают лишний административный персонал, где-то убирают задвоенный функционал, а где-то заменяют перекладывание бумаг цифровыми технологиями".

Мэр Днепра обещал, что тем, кто попадает под сокращение по возможности будут предоставлять альтернативы трудоустройства.

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Также на прошедшей 10 февраля сессии утвердили список из 8 заместителей Филатова, приняли изменения в городской бюджет и утвердили программы экономического и социального развития.

Напомним, на местных выборах 2020 года Филатова второй раз избрали мэром Днепра. Он получил 80,61% голосов избирателей.