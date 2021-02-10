Міськрада Дніпра за 9 хвилин звільнила 655 чиновників

За словами мера міста Філатова, сталося це через "затвердження нової структури".

10 лютого на позачерговій сесії Дніпровської міської ради депутати проголосували за рішення, яким з їх посад були звільнені 655 співробітників райадміністрацій та інших чиновників. Про це написав сам мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

"Звільнили з мерії 655 осіб. Затвердили нову структуру. Сесія пройшла за 9 (!) хвилин, враховуючи виконання Гімну двічі", — написав міський голова.

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За інформацією видання dnepr.info, "за" відповідне рішення проголосували 50 депутатів, кнопку "проти" натиснув 1, а "утрималися" — 8.

Раніше Філатов на своїй сторінці у Facebook писав, що на такий крок міськрада повинна піти через те, що "десь обʼєднують комунальні підприємства, десь скорочують зайвий адміністративний персонал, десь прибирають задвоєнний функціонал, а десь замінюють перекладання паперів цифровими технологіями".

Мер Дніпра обіцяв, що тим, хто потрапляє під скорочення за можливості надаватимуть альтернативи працевлаштування.

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Також на минулому 10 лютого сесії затвердили список із 8 заступників Філатова, ухвалили зміни до міського бюджету і затвердили програми економічного та соціального розвитку.

Нагадаємо, на місцевих виборах 2020 року Філатова вдруге обрали мером Дніпра. Він отримав 80,61% голосів виборців.