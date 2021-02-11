Не нужно запрещать произведения невъездных российских артистов, – Ткаченко

Министр культуры считает, что запрет некоторых российских произведений наносит ущерб украинцам, и им приходится заниматься пиратством.

Решением СБУ въезд в Украину запрещен ряду деятелей культуры из РФ. В списки попали среди прочих актеры, режиссеры. Министр культуры Александр Ткаченко напомним, что его министерство не составляет эти списки, а только публикует. "И этот странный нюанс требует урегулирования", – сказал он в интервью изданию "Обозреватель".

По его мнению, следует различать санкции в зависимости от того, за что они введены. Одно дело – незаконное пересечение границы (посещение оккупированного Крыма), и другое – когда люди последовательно занимаются агитацией, постоянно подвергают сомнению территориальную целостность Украины.

Запрет на въезд на территорию Украины для того или иного деятеля культуры не должен переводиться автоматически на его произведения: книги, аудиовизуальные продукты.

"Одно дело – Пореченков или Михалков. Против таких стоит уголовные дела открывать, что для меня очевидно, и одновременно выпускать запрет их произведений. Но другое дело – когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд в Украину", – пояснил Ткаченко.

Он привел пример: в фильме украинского режиссера Романа Балаяна "Полеты во сне и наяву" снимались многие актеры, которым сейчас запрещен въезд на территорию нашего государства. "Но при чем здесь сам фильм? – спрашивает министр. – Одно дело – ленты о "доблестных русских солдатах", и совсем другое – действительно хорошие работы, которые лежат на полках, и которые не могут посмотреть украинцы. Точнее, могут – но в интернете. Поэтому такими решениями людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством".

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что цель норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые вступили в силу с 16 января 2021 года, — внедрить культуру общения в Украине на государственном языке.

Ткаченко, комментируя ситуацию с попыткой России присвоить себе достижения ученого Сергея Королева, написал на своем канале в Telegram о том, что это не первый случай, когда представители РФ пытаются улучшить свой имидж за счет известных людей, рожденных на территории других стран.