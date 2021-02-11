Не потрібно забороняти твори нев'їзних російських артистів, — Ткаченко

Міністр культури вважає, що заборона деяких російських творів завдає шкоди українцям, і їм доводиться займатися піратством.

Рішенням СБУ в'їзд до України заборонений низці діячів культури з РФ. У списки потрапили серед інших актори, режисери. Міністр культури Олександр Ткаченко нагадав, що його міністерство не складає ці списки, а тільки публікує. "І цей дивний нюанс вимагає врегулювання", — сказав він в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

На його думку, слід розрізняти санкції залежно від того, за що вони введені. Одна справа — незаконне перетинання кордону (відвідування окупованого Криму), й інше — коли люди послідовно займаються агітацією, постійно ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

Заборона на в'їзд на територію України для того чи іншого діяча культури не повинна накладатися автоматично на його твори: книги, аудіовізуальні продукти.

"Одна справа — Пореченков або Михалков. Проти таких варто кримінальні справи відкривати, що для мене очевидно, й одночасно накладати заборону їх творів. Але інша справа — коли забороняються твори радянських класиків, які відвідали окупований Крим, через що отримали заборону на в'їзд в Україну", — пояснив Ткаченко.

Він навів приклад: у фільмі українського режисера Романа Балаяна "Польоти уві сні та наяву" знімалися багато акторів, яким зараз заборонено в'їзд на територію нашої держави. "Але при чому тут власне фільм? — запитує міністр. — Одна справа — стрічки про "доблесних російських солдатів", і зовсім інша — дійсно хороші роботи, які лежать на полицях, і які не можуть подивитися українці. Точніше, можуть — але в інтернеті. Тому такими рішеннями людей провокують, щоб вони займалися піратством".

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що мета норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які набрали чинності із 16 січня 2021 року — впровадити культуру спілкування в Україні державною мовою.

Ткаченко, коментуючи ситуацію зі спробою Росії привласнити собі досягнення вченого Сергія Корольова, написав на своєму каналі в Telegram про те, що це не перший випадок, коли представники РФ намагаються поліпшити свій імідж за рахунок відомих людей, народжених на території інших країн.