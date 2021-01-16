"Речь идет об уважении". Ткаченко рассказал, зачем сферу услуг перевели на украинский язык

Министр культуры напомнил, кого и как будут штрафовать за нарушение "языкового закона".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что цель изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые вступили в силу с 16 января 2021 года, — внедрить культуру общения в Украине на государственном языке. Об этом рассказал на своей странице в Facebook.

"Изменения прежде всего касаются субъектов хозяйствования, а не всех граждан страны, то есть магазинов, кафе, аптек, заправок и других предприятий, в частности, интернет-магазинов и каталогов. Также на украинском языке должна предоставляться информация об услугах. Например, в меню на билетах, ценниках, маркировках", — рассказал министр.

По его словам, штрафы за нарушение закона не касаются граждан, которые общаются в общественных местах на любом языке.

"О штрафах. Они не касаются граждан и никоим образом не могут применяться к посетителям и клиентам. Говоря о штрафах, речь идет именно о субъектах хозяйствования и только в случае, если их сотрудники откажутся общаться на украинском языке", — пояснил Ткаченко.

По его словам, штраф будет назначентолько при условии фиксации случаев нарушений и вынесения сначала предупреждения, которое должно быть исправлено в течение года.

"Но не факт, что нарушение подтвердится и штраф применят, потому что каждый случай будет рассматриваться отдельно", — сказал министр.

Министр сообщил, что цель введения закона — внедрить культуру общения в Украине на государственном языке.

"Речь идет об уважении друг к другу, а также к государству. Как граждане в быту вы имеете право продолжать общаться на том языке, который вам более удобен. Только теперь, зайдя в заведение — обязательно будете слышать именно "Вітаю"! Давайте лелеять язык и уважение друг к другу", — сказал Ткаченко.

Отметим, 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке. Изменения касаются всех представителей сферы услуг, независимо от формы собственности.