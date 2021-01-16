Ткаченко розповів, навіщо сферу послуг перевели на українську мову

Міністр культури нагадав, кого і як будуть штрафувати за порушення "мовного закону".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що мета змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які вступили в силу з 16 січня 2021 року — впровадити культуру спілкування в Україні державною мовою. Про це розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Зміни насамперед стосуються субʼєктів господарювання, а не всіх громадян країни, тобто магазинів, кавʼярень, аптек, заправок та інших підприємств, зокрема, інтернет-магазинів і каталогів. Також українською мовою повинна надаватися інформація про послуги. Наприклад, у меню, на квитках, цінниках, маркуваннях ", — розповів міністр.

За його словами, штрафи за порушення закону не стосуються громадян, які спілкуються в громадських місцях будь-якою мовою.

"Про штрафи. Вони не стосуються громадян і жодним чином не можуть застосовуватися до відвідувачів і клієнтів. Говорячи про штрафи, мова йде саме про субʼєктів господарювання і лише в разі, якщо їх співробітники відмовляться спілкуватися українською мовою", — пояснив Ткаченко.

За його словами, штраф буде назначено тільки за умови фіксації випадків порушень і винесення спочатку попередження, яке має бути виправлене протягом року.

"Але не факт, що порушення підтвердиться і штраф застосують, тому що кожен випадок буде розглядатися окремо", — сказав міністр.

Міністр повідомив, що мета введення закону — запровадити культуру спілкування в Україні державною мовою.

"Мова йде про повагу один до одного, а також до держави. Як громадяни в побуті ви маєте право продовжувати спілкуватися тією мовою, якою вам зручніше. Тільки тепер, зайшовши в заклад — обовʼязково будете чути саме" Вітаю "! Плекаймо мову і повагу один до одного ", — сказав Ткаченко.

Зазначимо, що 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою вся сфера обслуговування в Україні повинна працювати винятково державною мовою. Зміни стосуються всіх представників сфери послуг, незалежно від форми власності.