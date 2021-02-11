Ольге Шарий якобы подделали медицинскую справку для участия в выборах, - СМИ

Журналисты slidstvo.info считают, что Ольге Шарий могли подделать справку, чтобы ЦИК допустил ее к участию в выборах 2019 года.

Журналисты издания slidstvo.info опубликовали видео, в котором утверждают, что получили копии документов, которые кандидаты предоставляли Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для того, чтобы их допустили к участию в парламентских выборах 2019 года. В частности, у журналистов якобы оказалась и копия медицинской справки от немецкой фирмы, которую в ЦИК подавала Ольга Бондаренко (Шарий) для того, чтобы обосновать почему она не проживала на территории Украины в последние пять лет, как того требует законодательство.

Согласно документу, фотографию которого продемонстрировали в видео, Ольге Шарий якобы "из-за проблем со здоровьем" в течение 4 лет до момента ее получения необходимо было "носить корсет" и "не рекомендовались полеты на самолетах", потому она и не посещала Украину.

Журналисты в телефонном режиме связались с выпускником российского ВУЗа Михаилом Хайтиным, который сейчас является директором немецкой клиники Med Cologne. Именно эта клиника, по словам расследователей, выдала "поддельный документ" Ольге Шарий. Хайтин ответил, что может предоставить подобный документ за 1000 евро, причем сделать это можно даже "задним числом", то есть на старую дату.

Ольге Шарий же якобы выдали документ 14 июня 2019 года, за месяц до внеочередных парламентских выборов.

Журналисты slidstvo.info отметили, что такой документ стал достаточным основанием для ЦИК, чтобы та зарегистрировала Ольгу Шарий кандидатом в нардепы, хотя, судя по ее социальным сетям, ее "проблемы со здоровьем" не мешали ей Москву, Мадрид, Париж и множество других городов по Европе.

По словам журналистов, в один день с Ольгой Шарий похожие справки якобы выдали и кандидатам от "Партии Шария" Наталье Гордиенко и Татьяне Гудзенко. Те якобы тоже подали их в ЦИК.

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Журналисты не уточники каким именно образом они смогли получить доступ к этим справкам и документам, потому Фокус позвонил в пресс-службу ЦИК для того, чтобы узнать действительно ли подобные справки существуют, являются ли они личной информацией, каким образом можно получить к ним доступ и кто в ведомстве отвечает за их хранение, на что нас попросили "отправить им письменный запрос".

Отметим, Анатолий Шарий, муж Ольги, выехал из Украины в 2013 году и скрывался от правоохранительных органов Украины в разных странах Евросоюза. В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в рамках Женевской конвенции 1951 года и Директивы ЕС. В мае 2014 года Шарий поучил статус политбеженца в Литве.

В 2019 году партия Шария участвовала в выборах в Верховную Раду, однако не преодолела 5%-й проходной барьер. За партию проголосовали 2,23% избирателей.

В апреле 2020 года с сайта МВД пропала розыскная карточка блогера Анатолия Шария.

В январе 2021 года нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что блогера Анатолия Шария будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины.