Ользі Шарій нібито підробили медичну довідку для участі у виборах, — ЗМІ

Журналісти slidstvo.info вважають, що Ользі Шарій могли підробити довідку, щоб ЦВК допустив її до участі у виборах 2019 року.

Журналісти видання slidstvo.info опублікували відео, у якому стверджують, що отримали копії документів, які кандидати надавали Центральній виборчій комісії (ЦВК) для того, щоб їх допустили до участі у парламентських виборах 2019 року. Зокрема, у журналістів нібито виявилася і копія медичної довідки від німецької фірми, яку в ЦВК подавала Ольга Бондаренко (Шарій) для того, щоб обґрунтувати чому вона не проживала на території України протягом останніх п'яти років, як того вимагає законодавство.

Згідно з документом, фотографію якого продемонстрували на відео, Ользі Шарій нібито "через проблеми зі здоров'ям" протягом 4 років до моменту її отримання необхідно було "носити корсет" і "не рекомендувалися польоти на літаках", тому вона і не відвідувала Україну.

Журналісти у телефонному режимі зв'язалися з випускником російського ВНЗ Михайлом Хайтіним, який зараз є директором німецької клініки Med Cologne. Саме ця клініка, за словами розслідувачів, видала "підроблений документ" Ользі Шарій. Хайтін відповів, що може надати подібний документ за 1000 євро, до того ж зробити це можна навіть "заднім числом", тобто на стару дату.

Ользі Шарій ж нібито видали документ 14 червня 2019 року, за місяць до позачергових парламентських виборів.

Журналісти slidstvo.info зазначили, що такий документ став достатньою підставою для ЦВК, щоб та зареєструвала Ольгу Шарій кандидатом в нардепи, хоча, згідно з її соціальними мережами, її "проблеми зі здоров'ям" не заважали відвідати Москву, Мадрид, Париж і безліч інших європейських міст.

За словами журналістів, в один день з Ольгою Шарій схожі довідки нібито видали і кандидатам від "Партії Шарія" Наталі Гордієнко і Тетяні Гудзенко. Ті нібито теж подали їх в ЦВК.

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Журналісти не уточнили яким саме чином вони змогли отримати доступ до цих довідок і документів, тому Фокус подзвонив у прес-службу ЦВК для того, щоб дізнатися чи дійсно подібні довідки існують, чи є вони особистою інформацією, яким чином можна отримати до них доступ і хто у відомстві відповідає за їх зберігання, на що нас попросили "відправити їм письмовий запит".

Зазначимо, Анатолій Шарій, чоловік Ольги, виїхав з України у 2013 році і переховувався від правоохоронних органів України в різних країнах Євросоюзу. У липні 2013 року Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям у межах Женевської конвенції 1951 року, і Директиви ЄС. У травні 2014 року Шарій отримав статус політбіженця в Литві.

У 2019 партія Шарія брала участь у виборах до Верховної Ради, проте не подолала 5%-й прохідний бар'єр. За партію проголосували 2,23% виборців.

У квітні 2020 року з сайту МВС зникла розшукова картка блогера Анатолія Шарія.

У січні 2021 року нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що блогера Анатолія Шарія судитимуть за посягання на територіальну цілісність України.