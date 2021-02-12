В команде Кернеса решили не убирать имя покойного мэра из названия партии

И. о. городского головы Игорь Терехов заявил, что менять название партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков" не будут. При этом город, по его словам, должен быть таким, каким его видел покойный мэр.

Несмотря на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса, его политсила продолжит называться "Блок Кернеса – Успешный Харьков". Как сообщает коммунальное издание "Харьковские известия", об этом на встрече депутатов партии заявил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

"Как мы развивали город Харьков, так мы его и будем развивать. Как называлась партия "Блок Кернеса — Успешный Харьков", так она и будет называться. Ничего менять мы не намерены", – заявил Терехов.

Комментируя смерть городского головы, он сказал, что "жизнь так распорядилась".

"Но мы должны продолжать четко тот курс, который был заложен", – отметил чиновник.

По словам Терехова, Кернес видел Харьков "современным, инновационным, комфортным, чистым и уютным, потому таким и должен быть город".

В то же время, как сообщает KHARKIV Today, отель, где жил Кернес, переживает не лучшие времена. Вдова мэра Оксана Гайсинская сразу после его смерти уволила 60 человек персонала из-за убыточности гостиницы.

Сначала сотрудники отеля думали, что в отеле будет создана комната-музей с кепками экс-мэра, но позже выяснилось, что здание будут сносить.

Ранее сообщалось, что в Харькове спустя 40 дней после смерти Кернеса почтили память покойного мэра.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.

Отметим, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что для проведения выборов мэра Харькова уже в марте 2021 года ВРУ должна уже на следующей неделе проголосовать за соответствующее решение.