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"Я не продался!" – Вирастюк рассказал о политических амбициях и будущей деятельности в Раде

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Вирастюк, строгнмен, спортсмен, выборы, довыборы, франковск, наддвирна, слуга народа, рада
Фото: sport.24tv.ua | Василий Вирастюк

Спортсмен назвал политику грязной и нечестной сферой деятельности, но уверяет, что "ни под кого не ложился".

Украинский стронгмен Василий Вирастюк поведал своим Instagram-подписчикам о том, что он намерен отреформировать в Украине, в случае, если пройдет в Верховную Раду на грядущих довыборах от 87 избирательного округа в Ивано-Франковской области.

Напомним, что народный депутат от указанного округа – Зиновий Андреевич, также избранный от "Слуги народа", – принял решение сложить свой мандат, чтобы стать мэром районного центра, города Надворная.

"Спасибо всем, кто отреагировал на новость, что я буду баллотироваться в народные депутаты! Это абсолютно нормально и даже хорошо, что людей беспокоят вопросы руководства страной! Еще раз подчеркну, я – патриот Украины, никогда не поступался и не поступлюсь своими жизненными принципами!", – сообщил Вирастюк в пятницу, 12 февраля.

Спортсмен уточнил: "Я не продался, и не лег ни под кого! Я получил персональное предложение и просьбу помощи непосредственно от Президента Украины Владимира Зеленского, с которым у меня длительное время дружеские отношения и которому я лично доверяю!".

Вирастюк, строгнмен, спортсмен, выборы, довыборы, франковск, наддвирна, слуга народа, рада
Вирастюк, строгнмен, спортсмен, выборы, довыборы, франковск, наддвирна, слуга народа, рада
Вирастюк, строгнмен, спортсмен, выборы, довыборы, франковск, наддвирна, слуга народа, рада
Вирастюк, строгнмен, спортсмен, выборы, довыборы, франковск, наддвирна, слуга народа, рада

Вслед за этим украинский стронгмен заявил, что отдает себе отчет в том, что "политика – это грязная и нечестная сфера деятельности", и подчеркнул, что уже имеет четкий план действий, которым займется в Раде:

  • представительство и покровительство общины Надвирнянщины в центральных органах власти;
  • содействие развитию спортивной реабилитации ветеранов АТО / ООС;
  • помощь в реформировании отрасли спорта.

Также Вирастюк отметил, что готов к "большому количеству заказной грязи от политических оппонентов" и уверил своих поклонников в том, что "преодолеет это", поскольку ним движет "высокая цель". Сама цель спортсменом озвучена так и не была. Вместо этого автор публикации сообщил: "Я сильный и целеустремленный. Я – Богатырь Украины!".

Напомним, 11 февраля, партия "Слуга народа" выбрала известного украинского спортсмена кандидатом в народные депутаты. Приглашенный на съезд партии Вирастюк отметил в своем выступлении, что не собирается готовиться к возможной "грязной политической борьбе", поскольку, как спортсмен – привык бороться честно.