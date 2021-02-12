"Я не продался!" – Вирастюк рассказал о политических амбициях и будущей деятельности в Раде

Спортсмен назвал политику грязной и нечестной сферой деятельности, но уверяет, что "ни под кого не ложился".

Украинский стронгмен Василий Вирастюк поведал своим Instagram-подписчикам о том, что он намерен отреформировать в Украине, в случае, если пройдет в Верховную Раду на грядущих довыборах от 87 избирательного округа в Ивано-Франковской области.

Напомним, что народный депутат от указанного округа – Зиновий Андреевич, также избранный от "Слуги народа", – принял решение сложить свой мандат, чтобы стать мэром районного центра, города Надворная.

"Спасибо всем, кто отреагировал на новость, что я буду баллотироваться в народные депутаты! Это абсолютно нормально и даже хорошо, что людей беспокоят вопросы руководства страной! Еще раз подчеркну, я – патриот Украины, никогда не поступался и не поступлюсь своими жизненными принципами!", – сообщил Вирастюк в пятницу, 12 февраля.

Спортсмен уточнил: "Я не продался, и не лег ни под кого! Я получил персональное предложение и просьбу помощи непосредственно от Президента Украины Владимира Зеленского, с которым у меня длительное время дружеские отношения и которому я лично доверяю!".

Вслед за этим украинский стронгмен заявил, что отдает себе отчет в том, что "политика – это грязная и нечестная сфера деятельности", и подчеркнул, что уже имеет четкий план действий, которым займется в Раде:

представительство и покровительство общины Надвирнянщины в центральных органах власти;

содействие развитию спортивной реабилитации ветеранов АТО / ООС;

помощь в реформировании отрасли спорта.

Также Вирастюк отметил, что готов к "большому количеству заказной грязи от политических оппонентов" и уверил своих поклонников в том, что "преодолеет это", поскольку ним движет "высокая цель". Сама цель спортсменом озвучена так и не была. Вместо этого автор публикации сообщил: "Я сильный и целеустремленный. Я – Богатырь Украины!".

Напомним, 11 февраля, партия "Слуга народа" выбрала известного украинского спортсмена кандидатом в народные депутаты. Приглашенный на съезд партии Вирастюк отметил в своем выступлении, что не собирается готовиться к возможной "грязной политической борьбе", поскольку, как спортсмен – привык бороться честно.