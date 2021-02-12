"Я не продався!" — Вірастюк розповів про політичні амбіції та майбутню діяльність в Раді

Спортсмен назвав політику брудною і нечесною сферою діяльності, але запевняє, що "ні під кого не лягав".

Український стронгмен Василь Вірастюк розповів своїм Instagram-підписникам про те, що він має намір відреформувати в Україні, у разі, якщо пройде до Верховної Ради на майбутніх довиборах від 87 виборчого округу в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, що народний депутат від зазначеного округу — Зіновій Андрійович, також обраний від "Слуги народу", — вирішив скласти свій мандат, щоб стати мером районного центру, міста Надвірна.

"Спасибі всім, хто відреагував на новину, що я буду балотуватися в народні депутати! Це абсолютно нормально й навіть добре, що людей турбують питання керівництва країною! Ще раз підкреслю, я — патріот України, ніколи не поступався і не поступлюся своїми життєвими принципами!", — повідомив Вірастюк у п'ятницю, 12 лютого.

Спортсмен уточнив: "Я не продався, і не ліг ні під кого! Я отримав персональну пропозицію і прохання допомоги безпосередньо від Президента України Володимира Зеленського, з яким у мене тривалий час дружні взаємини і котрому я особисто довіряю!".

Слідом за цим український стронгмен заявив, що віддає собі звіт в тому, що "політика — це брудна й нечесна сфера діяльності", і підкреслив, що вже має чіткий план дій, яким займеться в Раді:

представництво та заступництво громади Надвірнянщини в центральних органах влади;

сприяння розвитку спортивної реабілітації ветеранів АТО/ООС;

допомога в реформуванні галузі спорту.

Також Вірастюк зазначив, що готовий до "великої кількості замовленого бруду від політичних опонентів" і запевнив своїх прихильників у тому, що "подолає це", оскільки ним рухає "висока мета". Власне мета спортсменом озвучена так і не була. Замість цього автор публікації повідомив: "Я сильний і цілеспрямований. Я — Богатир України!".

Нагадаємо, 11 лютого, партія "Слуга народу" вибрала відомого українського спортсмена кандидатом у народні депутати. Запрошений на з'їзд партії Вірастюк зазначив у своєму виступі, що не збирається готуватися до можливої "брудної політичної боротьби", оскільки, як спортсмен — звик боротися чесно.