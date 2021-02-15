"Евросолидарность" требует вернуть отведенные подразделения ВСУ на прежние позиции

По мнению лидера партии Петра Порошенко, действующее перемирие на Донбассе является фикцией.

Партия "Европейская Солидарность" требует вернуть отведенные подразделения ВСУ на позиции, на которых они находились до "разведения сил".

Об этом заявил лидер партии Петр Порошенко в ходе согласительного совета.

"Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Так же вернуть на линию соприкосновения контрснайперськие подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами. Наши воины погибают от снайперского огня", – заявил Порошенко.

Он также возмутился, что на линии соприкосновения действуют штрафные санкции за открытие огня по сепаратистам.

"Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы, что нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь в ответ на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить Министра обороны для того, чтобы он отчитался, какое количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю", – сказал он.

По мнению Порошенко действующее перемирие на Донбассе – фикция.

"На самом деле идет война, гибнут наши воины. Только с начала года погибли 13 бойцов", – сказал пятый президент.

Он добавил, что право открывать огонь в ответ должно быть передано командирам подразделений, а также призвал увеличить денежное довольствия военнослужащим.

"Я призываю всех объединиться и принять необходимые изменения в бюджет, включая увеличение денежного довольствия военнослужащим… Армии нужно обеспечить достойное финансирование", – сказал Порошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в зону ООС заявил о необходимости соблюдения "режима тишины", несмотря на то, что количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось.