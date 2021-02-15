"Євросолідарність" вимагає повернути відведені підрозділи ЗСУ на колишні позиції

На думку лідера партії Петра Порошенка, чинне перемир'я на Донбасі є фікцією.

Партія "Європейська Солідарність" вимагає повернути відведені підрозділи ЗСУ на позиції, на яких вони перебували до "розведення сил".

Про це заявив лідер партії Петро Порошенко в ході погоджувальної ради.

"Ми вимагаємо повернути підрозділи на позиції, на яких вони були до відведення протягом року. Так само повернути на лінію зіткнення контрснайперські підрозділи, які злочинно були відведені, забезпечивши їх так, як було два роки тому, необхідною зброєю та набоями. Наші воїни гинуть від снайперського вогню", — заявив Порошенко.

Він також обурився, що на лінії зіткнення діють штрафні санкції за відкриття вогню по сепаратистах.

"Наші депутати вчора повернулися з лінії зіткнення. Вони шоковані, що нашим воїнам в'яжуть руки штрафами за вогонь у відповідь на російські провокації. Ми звертаємося з проханням у День уряду запросити Міністра оборони для того, щоб він відзвітував, скільки і на яку суму оштрафовані наші воїни за те, що вони захищають нашу землю", — сказав він.

На думку Порошенка, чинне перемир'я на Донбасі — фікція.

"Насправді йде війна, гинуть наші воїни. Тільки з початку року загинули 13 бійців", — сказав п'ятий президент.

Він додав, що право відкривати вогонь у відповідь має бути передане командирам підрозділів, а також закликав збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям.

"Я закликаю всіх об'єднатися і прийняти необхідні зміни до бюджету, включаючи збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям... Армії потрібно забезпечити гідне фінансування", — сказав Порошенко.

Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський під час поїздки в зону ООС заявив про необхідність дотримання "режиму тиші", незважаючи на те, що кількість обстрілів з боку бойовиків збільшилася.