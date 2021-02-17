"Налог на Google": глава Минкульта рассказал, кто будет оплачивать НДС

По словам министра Александра Ткаченко, налог на добавленную стоимость будут платить компании, а не простые пользователи.

Введенный налог для крупных иностранных компаний не отразится на потребителе. Платить будут не потребители, а компания предоставляющие услуги. Об этом заявляет министр культуры Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.

По его словам, транснациональные компании зарабатывают деньги в Украине, получая немалый доход, но при этом они не платят НДС.

"Почему это несправедливость? Потому что украинские технологические компании, предоставляя услуги украинцам, платят НДС. А зарубежные — нет. Очевидно, что это является преимуществом в пользу более мощных зарубежных корпораций", — заявляет министр.

Министр обращает внимание, что обычные пользователей социальных сетей или поисковых сервисов закон о налоге на Google не коснется. Несмотря на то, что НДС на цифровые услуги является новшеством для страны, во многих развитых странах оно уже есть.

"Налог на Google", по мнению Ткаченко, будет на руку украинским бизнесменам, ведь все будут в одинаковых конкурентных условиях.

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Напомним, Верховная Рада Украина проголосовала в первом чтении за законопроект, обязывающий Google и Facebook платить НДС в Украине. За законопроект проголосовало 286 народных депутатов. В январе 2021 года Верховная Рада одобрила в первом чтении повышение безналоговой стоимости международных посылок до 150 евро.

Ранее Фокус разбирался в вопросе налогообложения крупных иностранных IT-компаний в материале "Налог на Facebook": будут ли BigTech-компании платить НДС, или это придется делать украинцам"