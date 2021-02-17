Рада поддержала законопроект, обязывающий Viber и Facebook платить НДС в Украине

Сейчас все украинские компании платят НДС, а крупные иностранные компании в некоторых категориях — нет.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, обязывающий крупные иностранные компании платить налог на добавленную стоимость. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

За соответствующий законопроект проголосовало 286 народных депутатов. Законопроектом предусматривается отмена налога на репатриацию с доходов от рекламы, поскольку он якобы сдерживает развитие рекламных услуг.

Далее законопроект ждет подготовка ко второму чтению, после чего он сможет вступить в действие.

Со слов Гетманцева, из-за того, что такие компании как Google, Viber, Facebook не платят налог НДС, бюджет в стране недополучает 3 млрд гривен. Законопроектом предусматривается изменение Налогового кодекса. Нерезиденты будут обязаны платить за производство и распространение рекламы 20% налог, как и другие компании в Украине. Отмечается, что такой налог действует и в других европейских странах.

Под налог попадут такие услуги:

Поставка изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов

Поставка аудиовизуальных продуктов, видео на заказ, игры, азартные игры, включая поставку услуг на участие в них

Предоставление доступа к информационным, коммерческим и образовательным электронных ресурсов

Предоставление рекламных услуг в интернете и приложениях

Использование облачных технологий для хранения данных

За работу без регистрации будет предусмотрен штраф — 8500 гривен, а зарегистрироваться можно будет онлайн.

Напомним, о планах ввести такой налог стало известно в январе 2021 года. Ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении повышение безналоговой стоимости международных посылок до 150 евро. Ранее Фокус разбирался в вопросе налогообложения крупных иностранных IT-компаний в материале "Налог на Facebook": будут ли BigTech-компании платить НДС, или это придется делать украинцам"