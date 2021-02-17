Рада підтримала законопроект, який зобов'язує Viber і Facebook платити ПДВ в Україні

Зараз усі українські компанії платять ПДВ, а великі іноземні компанії в деяких категоріях — ні.

Верховна Рада взяла за основу законопроект №4184, який зобов'язує великі іноземні компанії платити податок на додану вартість. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

За відповідний законопроект проголосувало 286 народних депутатів. Законопроектом передбачається скасування податку на репатріацію з доходів від реклами, оскільки він нібито стримує розвиток рекламних послуг.

Далі законопроект чекає підготовка до другого читання, після чого він зможе набрати чинності.

За словами Гетманцева, через те, що такі компанії як Google, Viber, Facebook не платять податок ПДВ, бюджет у країні недоотримує 3 млрд гривень. Законопроектом передбачається зміна Податкового кодексу. Нерезиденти будуть зобов'язані платити за виробництво та розповсюдження реклами 20% податок, як й інші компанії в Україні. Зазначається, що такий податок діє і в інших європейських країнах.

Під податок потраплять такі послуги:

постачання зображень або текстів, зокрема фотографій, електронних книг і журналів;

постачання аудіовізуальних продуктів, відео на замовлення, ігри, азартні ігри, враховуючи постачання послуг на участь в них;

надання доступу до інформаційних, комерційних та освітніх електронних ресурсів;

надання рекламних послуг в інтернеті та додатках;

використання хмарних технологій для зберігання даних.

За роботу без реєстрації буде передбачений штраф — 8 500 гривень, а зареєструватися можна буде онлайн.

Нагадаємо, про плани ввести такий податок стало відомо в січні 2021 року. Раніше Верховна Рада схвалила в першому читанні підвищення безподаткової вартості міжнародних посилок до 150 євро.