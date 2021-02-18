Вслед за СБУ: подозрение заместителю Минобороны РФ Картаполову выдвинул офис Генпрокурора

Высокопоставленного российского военного чиновника подозревают сразу по трем "тяжелым" статьям, с максимально-возможным наказанием в виде "пожизненного".

Заместителю министра обороны РФ, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Андрею Картаполову было сообщено о подозрении по части третьей статьи 110-ой Уголовного Кодекса Украины – "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Как пишет в четверг, 18-го февраля пресс-служба Офиса генпрокурора, Картаполову сообщается также о двух других подозрениях: по части второй статьи 437-ой и по второй части статьи 438-ой УК Украины: "ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством". Все три приведенные статьи считаются "тяжелыми", с максимально-возможной в Украине санкцией – пожизненным лишением свободы.

По данным следствия, российский генерал-полковник в январе-феврале 2015 года "осуществлял планирование и координацию действий подразделений Вооруженных Сил государства-агрессора и подконтрольных им иррегулярных незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов".

Как сообщается в публикации ГПУ, на время совершения преступления Картаполов занимал должность начальника Главного оперативного управления – заместителя начальника Генштаба ВС РФ.

Также следователями было установлено, что в августе 2014-го Картаполов, действуя совместно с другими представителями командования ВС России "обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время вторжения на территорию Украины".

Кроме того, Картаполов подозревается в организации "вероломного убийства украинских военнослужащих" возле города Иловайск во время их выхода из так называемого "зеленого коридора", который должен был проходить под гарантиями ненападения от руководства РФ. Более того, по данным ГПУ, указанный военный чиновник "обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей".

Как мы уже сообщали в четверг, 19 февраля, выдвижение вышеуказанных обвинений Картаполову подтвердили также и в СБУ. Напомним, расположенный в Донецкой области Украины город Дебальцево контролируется вооруженными формированиями "ДНР" с 19-го февраля 2015 года. Накануне сообщалось, что подконтрольные РФ власти Дебальцево установили в районе вокзала памятник "Дебальцевской операции", на котором изображен солдат Вооруженных сил Украины.