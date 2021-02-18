Слідом за СБУ: підозру заступнику Міноборони РФ Картаполову висунув офіс Генпрокурора

Високопоставленого російського військового чиновника підозрюють відразу за трьома "важким" статтями, з максимально можливим покаранням у вигляді "довічного".

Заступнику міністра оборони РФ, начальнику Головного військово-політичного управління Збройних Сил Російської Федерації Андрію Картаполову було повідомлено про підозру за частиною третьою статті 110-ой Кримінального Кодексу України — "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Як пише в четвер, 18-го лютого прес-служба Офісу генпрокурора, Картаполову повідомляється також про дві інші підозри: за частиною другою статті 437-ої та за другою частиною статті 438-ої КК України: "веденні агресивної війни і порушенні законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством". Усі три наведені статті вважаються "важкими", з максимально можливою в Україні санкцією — довічним позбавленням волі.

За даними слідства, російський генерал-полковник у січні-лютому 2015 року "здійснював планування і координацію дій підрозділів Збройних Сил держави-агресора і підконтрольних їм іррегулярних незаконних збройних формувань із захоплення міста Дебальцеве і прилеглих до нього населених пунктів".

Як повідомляється в публікації ГПУ, на час скоєння злочину Картаполов обіймав посаду начальника Головного оперативного управління — заступника начальника Генштабу ВС РФ.

Також слідчими було встановлено, що в серпні 2014-го Картаполов, діючи спільно з іншими представниками командування ЗС Росії "забезпечував планування і управління російськими підрозділами під час вторгнення на територію України".

Крім того, Картаполов підозрюється в організації "віроломного вбивства українських військовослужбовців" біля міста Іловайськ під час їхнього виходу з так званого "зеленого коридору", який повинен був проходити під гарантіями ненападу від керівництва РФ. Більше того, за даними ГПУ, вказаний військовий чиновник "забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей".

Як ми вже повідомляли в четвер, 19 лютого, висування вищевказаних звинувачень Картаполову підтвердили також і в СБУ. Нагадаємо: розташоване в Донецькій області України місто Дебальцеве контролюється збройними формуваннями "ДНР" з 19-го лютого 2015 року. Напередодні повідомлялося, що підконтрольна РФ влада Дебальцевого встановила в районі вокзалу пам'ятник "Дебальцевській операції", на якому зображений солдат Збройних сил України.