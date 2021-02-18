Поезда в Крым не пойдут до его деоккупации, – представительство президента в АРК

Улучшение железнодорожного сообщения с прикрымскими районами не означает подготовку к силовому варианту освобождения Крыма.

"В пропагандистских медиа в последние дни распространяется заведомо ложная информация о якобы подготовке Украиной силового варианта освобождения Крыма или о возобновлении железнодорожного сообщения с полуостровом", – сообщило представительство президента Украины в АРК. Там считают, что это делается "с целью разжигания вражды и манипулирования сознанием жителей Крымского полуострова."

В представительстве напомнили, что Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма. Главным инструментом деоккупации АРК и Севастополя является политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ".

Отмечается, что меры по улучшению железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к КПВВ на административной границе с Крымом, и населенными пунктами, расположенными на материковой части территории Украины, будут осуществляться исключительно с целью реинтеграции жителей временно оккупированных территорий и улучшения условий пересечения административной границы.

"Укрзализныця" сейчас обеспечивает пересадочные железнодорожное сообщение до/от железнодорожных станций Сиваш (КПВВ Ченгар) и Вадим (КПВВ Каланчак).

С целью удовлетворения потребностей пассажиров в перевозках в будущем предусматривается назначение дополнительных поездов.

Напомним, Киев хочет достроить на 107-м километре Северо-Крымского канала дамбу. С одной стороны, она сделает невозможной подачу воды по каналу в Крым до его деоккупации. С другой – улучшит меры по мелиорации Херсонщины. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Леонид Кравчук признался, что хотел бы поехать в Крым. "Вы знаете, я бы хотел (посетить Крым). Но с учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка принесет мне большое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной", – заявил он.