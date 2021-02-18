Потяги до Криму не підуть до його деокупації, — представництво президента в АРК

Поліпшення залізничного сполучення з прикримськими районами не означає підготовку до силового варіанту звільнення Криму.

"У пропагандистських медіа останніми днями поширюється свідомо помилкова інформація про нібито підготовку Україною силового варіанту звільнення Криму або про відновлення залізничного сполучення з островом", — повідомило представництво президента України в АРК. Там вважають, що це робиться "з метою розпалювання ворожнечі та маніпулювання свідомістю жителів Кримського півострова".

У представництві нагадали, що Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму. Головним інструментом деокупації АРК і Севастополя є політико-дипломатичний і санкційний тиск на РФ".

Зазначається, що заходи щодо поліпшення залізничного пасажирського сполучення між районами, наближеними до КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом, і населеними пунктами, розташованими на материковій частині території України, здійснюватимуться виключно з метою реінтеграції жителів тимчасово окупованих територій та поліпшення умов перетину адміністративного кордону.

"Укрзалізниця" зараз забезпечує залізничне сполучення з пересадками до/від залізничних станцій Сиваш (КПВВ Чонгар) і Вадим (КПВВ Каланчак).

З метою задоволення потреб пасажирів у перевезеннях в майбутньому передбачається призначення додаткових поїздів.

Нагадаємо, Київ хоче добудувати на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу дамбу. З одного боку, вона унеможливить подачу води каналом до Криму до його деокупації. З іншого — поліпшить заходи по меліорації Херсонщини. Про це повідомив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Леонід Кравчук зізнався, що хотів би поїхати в Крим. "Ви знаєте, я б хотів (відвідати Крим). Але з урахуванням ситуації, яка зараз в Криму, я не думаю, що ця поїздка принесе мені велике задоволення. Я не думаю, що ця поїздка могла б бути позитивно оцінена і російською стороною", — заявив він.