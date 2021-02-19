В Украине ввели запрет на выжигание сухой травы, торфяников и поджоги лесов

Согласно законопроекту, никакой ответственности за нарушение норм не будет предусмотрено.

Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект №3526, который законодательно запрещает поджигать сухую траву и леса. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

Ранее в законопроекте был пункт о штрафах за нарушение норм и поджоги. Штраф предполагался в таких случаях:

Уничтожение или повреждение растительности

Выжигание сухой трав или ее остатков на земле возле водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами. А также территорию торфяников.

Но во время подготовки ко второму чтению, пункт о введении штрафных санкций за поджоги травы и леса убрали.

Теперь законопроект запрещает выжигание сухой растительности и/или ее остатков без соблюдения порядка, установленного органами местной власти. Они должны обеспечить формирование государственной политики в сфере охраны окружающей среды.

Ныне в Украине действует закон №2339, который предусматривает штраф за подпал листьев и сухой травы до 153 тысяч гривен или до 5 лет заключения.

В Украине существует практика поджога сухостоя, которая часто становится причиной масштабных пожаров. Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения мог произойти из-за поджога. Правоохранители задерживали подозреваемого в пожаре.

Ранее Верховная Рада назначила судью в Конституционный суд Украины, а также поддержала введение НДС для крупных иностранных компаний.