Верховная рада назначила судью в Конституционный суд Украины
В Конституционный суд Украины назначали 16-ого из 18-ти необходимых судей.
Верховная Рада Украины назначила Виктора Кичуна в Конституционный суд по квоте парламента. Об этом сообщает Униан.
На должность Конституционного суда претендовали 4 кандидата:
- Руслан Сидорович — по квоте "Голоса" (168 голосов)
- Юрий Павленко — по квоте "ОПЗЖ" (158)
- Ольга Боднарь-Петровская — по квоте "Батькивщины" (95)
- Виктор Кичун — по квоте "Слуги народа" (241).
241 народных депутатов поддержали кандидата от фракции "Слуга народа" Виктора Кичуна. Остальные кандидаты не набрали необходимых голосов. Больше всего голосов, после Кичуна, получила кандидатура Руслана Сидоровича — 168 голосов.
Сообщается, что в Конституционном суде остаются вакантными еще 2 должности.
Виктор Кичун — доцент кафедры конституционного права в Харьковском национальном университете имени Ярослава Мудрого. Имеет больше 25 лет опыта работы в сфере права. До 2015 года был головой юруправления, а позднее членом правления и директором по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью в банке "Кредит Днипро".
Судей в КСУ назначают по квотному принципу и путем конкурса — по шесть судей назначает президент, Верховная Рада и съезд судей Украины.
Напомним, главу Конституционного суда Тупицкого Зеленский отстранил от выполнения обязанностей на 2 месяца. В ответ Тупицкий подал в суд на президента Зеленского.