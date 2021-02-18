Верховна рада призначила суддю до Конституційного суду України

До Конституційного суду України призначали 16-го з 18-ти необхідних суддів.

Верховна Рада України призначила Віктора Кичуна до Конституційного суду за квотою парламенту. Про це повідомляє УНІАН.

На посаду Конституційного суду претендували 4 кандидати:

Руслан Сидорович — за квотою "Голосу" (168 голосів);

Юрій Павленко — за квотою "ОПЗЖ" (158);

Ольга Боднар-Петровська — за квотою "Батьківщини" (95);

Віктор Кичун — за квотою "Слуги народу" (241).

241 народний депутат підтримали кандидата від фракції "Слуга народу" Віктора Кичуна. Решта кандидатів не набрали необхідних голосів. Найбільше голосів, після Кичуна, отримала кандидатура Руслана Сидоровича — 168 голосів.

Повідомляється, що в Конституційному суді залишаються вакантними ще 2 посади.

Віктор Кичун — доцент кафедри конституційного права в Харківському національному університеті імені Ярослава Мудрого. Має більше 25 років досвіду роботи в сфері права. До 2015 року був головою юруправління, а пізніше членом правління та директором із правових питань та роботи з проблемною заборгованістю в банку "Кредит Дніпро".

Суддів у КСУ призначають за квотним принципом і шляхом конкурсу — по шість суддів призначає президент, Верховна Рада і з'їзд суддів України.

Нагадаємо, главу Конституційного суду Тупицького Зеленський відсторонив від виконання обов'язків на 2 місяці. У відповідь Тупицький подав до суду на президента Зеленського.