В Україні ввели заборону на випалювання сухої трави, торфовищ і підпали лісів

Відповідно до законопроекту, ніякої відповідальності за порушення норм не буде передбачено.

Верховна Рада України у другому читанні підтримала законопроект №3526, який законодавчо забороняє підпалювати суху траву та ліси. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Раніше в законопроекті був пункт про штрафи за порушення норм і підпали. Штраф передбачався в таких випадках:

знищення або пошкодження рослинності;

випалювання сухої трави або її залишків на землі біля водного фонду, зокрема в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами. А також територію торфовищ.

Але під час підготовки до другого читання, пункт про введення штрафних санкцій за підпали трави та лісу прибрали.

Тепер законопроект забороняє випалювання сухої рослинності та/або її залишків без дотримання порядку, встановленого органами місцевої влади. Вони повинні забезпечити формування державної політики в сфері охорони навколишнього середовища.

Нині в Україні діє закон №2339, який передбачає штраф за підпал листя та сухої трави до 153 тисяч гривень або до 5 років ув'язнення.

В Україні існує практика підпалу сухостою, яка часто стає причиною масштабних пожеж. Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження могла статися через підпал. Правоохоронці затримували підозрюваного в пожежі.

Раніше Верховна Рада призначила суддю до Конституційного суду України, а також підтримала введення ПДВ для великих іноземних компаній.