"Такие случаи бывают": в ОП отреагировали на фото Уруского рядом с Кадыровым

Кирилл Тимошенко не исключил, что глава Чечни мог не узнать украинского чиновника, так как тот был в маске.

В Офисе президента Украины отреагировали на снимок вице-премьера Олега Уруского рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Абу-Даби.

Свое мнение относительно фотографии высказал заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко на пресс-конференции во время форума "Украина 30".

По словам Тимошенко, видно, что Уруский на фото идет рядом с Кадыровым, но неизвестно, встречались ли они.

"Я не могу прокомментировать, встречался ли он. Это господин Уруский лучше прокомментирует. Я и видел пост Шмыгаля… Я думаю, это будет Кабмин и премьер делать выводы. Была или не была встреча", – отметил он.

При этом Тимошенко не исключил, что сам Кадыров мог не узнать украинского чиновника, так как тот был в маске.

"Когда ты находишься на международной выставке, ты можешь встретиться с кем угодно, пройти недалеко от человека и тебя сфотографируют. Такие случаи бывают", – сказал Тимошенко.

Отметим, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал на своей странице в соцсети снимок, где рядом с Уруским находится Кадыров. Шмыгаль попросил Уруского объяснить ситуацию. По словам Уруского, во время открытия выставки он оказался рядом с Кадыровым согласно протоколу государства-организатора, а сам снимок был сделан во время церемонии открытия IDEX 2021 в Абу-Даби. Он добавил, что во время шествия была применена практика, по которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке.