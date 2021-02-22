"Такі випадки бувають": в ОП відреагували на фото Уруського поруч з Кадировим

Кирило Тимошенко не виключив, що голова Чечні міг не впізнати українського чиновника, оскільки той був у масці.

В Офісі президента України відреагували на знімок віце-прем'єра Олега Уруського поруч з головою Чечні Рамзаном Кадировим в Абу-Дабі.

Свою думку щодо фотографії висловив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко на прес-конференції під час форуму "Україна 30".

За словами Тимошенко, видно, що Уруський на фото йде поруч з Кадировим, але невідомо, чи зустрічалися вони.

"Я не можу прокоментувати, чи зустрічався він. Це пан Уруський краще прокоментує. Я бачив пост Шмигаля... Я думаю, це Кабмін і прем'єр робитимуть висновки. Була чи не була зустріч", — зазначив він.

При цьому Тимошенко не виключив, що сам Кадиров міг не впізнати українського чиновника, оскільки той був у масці.

"Коли ти знаходишся на міжнародній виставці, ти можеш зустрітися з ким завгодно, пройти недалеко від людини і тебе сфотографують. Такі випадки бувають", — сказав Тимошенко.

Зазначимо, недавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував на своїй сторінці у соцмережі знімок, де поруч з Уруським знаходиться Кадиров. Шмигаль попросив Уруського пояснити ситуацію. За словами Уруського, під час відкриття виставки він опинився поруч з Кадировим згідно з протоколом держави-організатора, а сам знімок зробили під час церемонії відкриття IDEX 2021 в Абу-Дабі. Він додав, що під час ходи було застосовано практику, за якою особисті гості керівної сім'ї розміщувалися в алфавітному порядку.