На фасаде Харьковского горсовета повесят изображение Кернеса

Топонимическая комиссия горсовета решила увековечить память экс-мэра, установив на фасаде муниципалитета соответствующую мемориальную доску.

На фасаде Харьковского городского совета, который находится по адресу площадь Конституции, 7, установят мемориальную доску покойному экс-мэру Геннадию Кернесу. Как сообщает "Суспільне", решение об этом приняли во вторник, 23 августа, на заседании топонимической комиссии горсовета.

"Наша с вами обязанность – увековечить его память и дать возможность установить мемориальную доску на строении городского совета. Вопрос будет отработан, будет подготовлен соответствующий эскиз", – заявил заместитель главы комиссии, первый вице-мэр Александр Новак.

Чиновник отметил, что доску планируется изготовить за счет внебюджетных средств.

На сегодняшний день на здании горсовета уже висит мемориальная доска бывшему градоначальнику и главе Харьковской облгосадминистрации Евгению Кушнареву.

[ + – ] Мемориальная доска Евгению Кушнареву на фасаде Харьковского горсовета Фото: vgorode.ua

Ранее стало известно, что 24 февраля, во время третьей сессии, Харьковский горсовет VIII созыва примет решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, который ушел из жизни в конце 2020 года.

В повестке дня грядущей сессии Харьковского горсовета вопрос о досрочном прекращении полномочий Кернеса стоит самым первым. Заседание должно начаться в 10:00.

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.