На фасаді Харківської міськради повісять зображення Кернеса

Топонімічна комісія міськради вирішила увічнити пам'ять екс-мера, встановивши на фасаді муніципалітету відповідну меморіальну дошку.

На фасаді Харківської міської ради, яка розташована за адресою площа Конституції, 7, встановлять меморіальну дошку покійному екс-меру Геннадію Кернесу. Як повідомляє "Суспільне", рішення про це ухвалили у вівторок, 23 серпня, на засіданні топонімічної комісії міськради.

"Наш з вами обов'язок — увічнити його пам'ять і дати можливість встановити меморіальну дошку на будові міської ради. Питання буде відпрацьоване, буде підготовлений відповідний ескіз", — заявив заступник голови комісії, перший віце-мер Олександр Новак.

Чиновник зазначив, що дошку планується виготовити за рахунок позабюджетних коштів.

На сьогодні на будівлі міськради вже висить меморіальна дошка колишньому градоначальнику і голові Харківської обласної державної адміністрації Євгену Кушнарьову.

[ + – ] Меморіальна дошка Євгену Кушнарьову на фасаді Харківської міськради Фото: vgorode.ua

Раніше стало відомо, що 24 лютого, під час третьої сесії, Харківська міськрада VIII скликання прийме рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, який пішов з життя в кінці 2020 року.

На порядку денному майбутньої сесії Харківської міськради питання про дострокове припинення повноважень Кернеса є найважливішим. Засідання має розпочатися о 10:00.

Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.