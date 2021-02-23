На фасаді Харківської міськради повісять зображення Кернеса
Топонімічна комісія міськради вирішила увічнити пам'ять екс-мера, встановивши на фасаді муніципалітету відповідну меморіальну дошку.
На фасаді Харківської міської ради, яка розташована за адресою площа Конституції, 7, встановлять меморіальну дошку покійному екс-меру Геннадію Кернесу. Як повідомляє "Суспільне", рішення про це ухвалили у вівторок, 23 серпня, на засіданні топонімічної комісії міськради.
"Наш з вами обов'язок — увічнити його пам'ять і дати можливість встановити меморіальну дошку на будові міської ради. Питання буде відпрацьоване, буде підготовлений відповідний ескіз", — заявив заступник голови комісії, перший віце-мер Олександр Новак.
Чиновник зазначив, що дошку планується виготовити за рахунок позабюджетних коштів.
На сьогодні на будівлі міськради вже висить меморіальна дошка колишньому градоначальнику і голові Харківської обласної державної адміністрації Євгену Кушнарьову.
Раніше стало відомо, що 24 лютого, під час третьої сесії, Харківська міськрада VIII скликання прийме рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, який пішов з життя в кінці 2020 року.
На порядку денному майбутньої сесії Харківської міськради питання про дострокове припинення повноважень Кернеса є найважливішим. Засідання має розпочатися о 10:00.
Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.