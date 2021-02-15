Прекращение полномочий Кернеса: Харьковский горсовет проголосует 24 февраля

В повестке дня горсовета Харькова данный вопрос стоит самым первым. Само заседание начнется в 10:00.

На сайте Харьковского городского совета появился анонс третьей сессии Харьковского горсовета 8 созыва. Она должна состояться 24 февраля. Одним из вопросов, который планируют рассмотреть депутаты, станет досрочное прекращение полномочий харьковского городского головы Геннадия Кернеса, почившего еще в конце 2020 года.

В повестке дня грядущей сессии Харьковского горсовета вопрос о досрочном прекращении полномочий Кернеса стоит самым первым. Заседание должно начаться в 10:00.

На заседании комиссии, которое состоялось 9 февраля 2021 года, глава Юридического департамента горсовета Вячеслав Бесараб рассказал, что этим решением также будет "принят к сведению факт смерти" Кернеса, что необходимо для назначения внеочередных выборов мэра Харькова.

Так, ранее в ВРУ заявляли, что для рассмотрения вопроса назначения новых выборов мэра Харькова им должно было прийти три документа:

ходатайство о назначении новых выборов от лица, которое исполняет обязанности мэра; копия свидетельства о смерти Кернеса с печатью Харьковского горсовета; копия решения Харьковского горсовета, которым "принимается к сведению" факт смерти Кернеса.

Однако секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова, отправил в Верховную Раду лишь один из этих документов, а именно ходатайство о назначении новых выборов.

Также, согласно повестке дня, на сессии 24 февраля депутаты Харьковского горсовета должны будут утвердить новое положение о звании "Почетный гражданин Харькова". Сделают это для того, чтобы Кернесу можно было присвоить это звание посмертно.

Напомним, на прошедшей 30 декабря сессии Харьковского горсовета депутатский корпус принял решение об увековечивании памяти Кернеса. Ранее представители городских властей заявляли, что у них в планах поставить памятник и назвать улицу в честь усопшего градоначальника.

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.