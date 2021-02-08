Кернесу могут посмертно дать почетное звание, предусматривающее стипендию в 30 тыс. гривен

Такое звание уже имеют Михаил Добкин, Алла Александровская, митрополит Онуфрий и олигарх Павел Фукс.

На сессии Харьковского горсовета, которая состоится 24 февраля, депутаты планируют утвердить новую редакцию положения о звании "Почетный гражданин города Харькова". Об этом в понедельник, 8 февраля, написал на своей странице в Facebook местный депутат Игорь Черняк.

По его словам, основное содержание изменений заключается в возможности предоставить это звание посмертно гражданам, которых избрали на должность городского головы.

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"Не буду сейчас давать какие-либо собственные оценки этому решению, а только напомню список лиц, которые имеют это почетное звание: Михаил Добкин, Владимир Шумилкин, Александр Фельдман, Алла Александровская, Борис Ложкин, Павел Фукс, Онуфрий, Степан Полторак, Виктор Субботин, Владимир Мысик", – написал Черняк.

Фото: Facebook/Игорь Черняк

Депутат отметил, что такая ежемесячная стипендия составляет пять минимальных зарплат – то есть 30 тысяч гривен без вычета налогов. Он добавил, что несмотря на то, что почетные граждане имеют возможность отказаться от получения стипендии, большинство обладателей почетного звания, включая Михаила Добкина, его получают.

Напомним, на прошедшей 30 декабря сессии Харьковского горсовета депутатский корпус принял решение об увековечивании памяти Кернеса. Ранее представители городских властей заявляли, что у них в планах поставить памятник и назвать улицу в честь усопшего градоначальника.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.

Отметим, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что для проведения выборов мэра Харькова уже в марте 2021 года ВРУ должна уже на следующей неделе проголосовать за соответствующее решение.