Внеочередные выборы мэра Харькова: в Раде заявили о нехватке документов от горсовета

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов не отправил в Верховную Раду два из трех необходимых документов.

Управление по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления отправило членам парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства служебную записку, согласно которой для рассмотрения вопроса назначения внеочередных выборов мэра Харькова не хватает двух документов, которые должны были прийти от Харьковского горсовета. Об этом сообщает "Суспільне".

Так, согласно документу, для рассмотрения вопроса назначения новых выборов в ВРУ должно было прийти три документа:

ходатайство о назначении новых выборов от лица, которое исполняет обязанности мэра; копия свидетельства о смерти Кернеса с печатью Харьковского горсовета; копия решения Харьковского горсовета, которым "принимается к сведению" факт смерти Кернеса.

Однако секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова, отправил в Верховную Раду лишь один из этих документов, а именно ходатайство о назначении новых выборов.

В служебной записке отметили, что рассмотрение вопроса касательно назначения выборов мэра Харькова может начаться только после получения недостающих документов.

[ + – ] Служебная записка, согласно которой от Харьковского горсовета не пришло 2 документа, необходимых для назначения внеочередных выборов мэра Харькова Фото: Суспільне

Ранее о том, что ходатайство от Терехова пришло в ВРУ без необходимых сопроводительных документов "Суспільному" рассказывал и нардеп Виталий Безгин.

"Это выглядит исключительно как политический шаг. Или же сопроводительные документы через какую-то ошибку в комитет не добрались", — сказал Безгин.

Отметим, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что для проведения выборов мэра Харькова уже в марте 2021 года ВРУ должна уже на следующей неделе проголосовать за соответствующее решение. О своем желании участвовать в выборах уже заявил Михаил Добкин, который с 2006 по 2010 год был мэром Харькова. Он высказывал сомнения касательно того, что парламентарии успеют проголосовать за назначение новых выборов так, чтобы те прошли уже в марте. Друг Кернеса Павел Фукс также говорил, что, по его мнению, в марте выборов мэра Харькова не будет, потому стоит готовиться к голосованию в октябре 2021 года.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей. 24 января 2021 года, на сороковой день после смерти Кернеса, в Харькове поминали усопшего градоначальника.