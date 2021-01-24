Позачергові вибори мера Харкова: в Раді заявили про брак документів від міськради

Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов не відправив до Верховної Ради два з трьох необхідних документів.

Управління у зв'язках із місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування відправило членам парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування службову записку, згідно з якою для розгляду питання призначення позачергових виборів мера Харкова не вистачає двох документів, які повинні були прийти від Харківської міськради. Про це повідомляє "Суспільне".

Так, згідно з документом, для розгляду питання призначення нових виборів у ВРУ повинно було прийти три документа:

Клопотання про призначення нових виборів від особи, яка виконує обов'язки мера; Копія свідоцтва про смерть Кернеса з печаткою Харківської міськради; Копія рішення Харківської міськради, яким "приймається до відома" факт смерті Кернеса.

Однак секретар Харківської міськради Ігор Терехов, виконувач обов'язків мера Харкова, відправив до Верховної Ради лише один з цих документів, а саме клопотання про призначення нових виборів.

У службовій записці зазначили, що розгляд питання щодо призначення виборів мера Харкова може початися тільки після одержання відсутніх документів.

[ + – ] Службова записка, згідно з якою від Харківської міськради не прийшло 2 документа, необхідних для призначення позачергових виборів мера Харкова Фото: Суспільне

Раніше про те, що клопотання від Терехова прийшло в ВРУ без необхідних супровідних документів "Суспільному" розповідав і нардеп Віталій Безгін.

"Це виглядає виключно як політичний крок. Або ж супровідні документи через якусь помилку до комітету не дісталися", — сказав Безгін.

Зазначимо, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що для проведення виборів мера Харкова вже у березні 2021 року ВРУ повинна вже на наступному тижні проголосувати за відповідне рішення. Про своє бажання брати участь у виборах вже заявив Михайло Добкін, який з 2006 по 2010 рік був мером Харкова. Він висловлював сумніви щодо того, що парламентарі встигнуть проголосувати за призначення нових виборів так, щоб ті пройшли вже у березні. Друг Кернеса Павло Фукс також говорив, що, на його думку, в березні виборів мера Харкова не буде, тому варто готуватися до голосування у жовтні 2021 року.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Знаходження на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців. 24 січня 2021 року на сороковий день після смерті Кернеса, в Харкові поминали покійного градоначальника.