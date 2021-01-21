Друг Кернеса Фукс рассказал, кого могут поддержать олигархи на выборах мэра Харькова

Фукс считает, что влиятельные харьковские бизнесмены на мэрских выборах поддержат Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности мэра Харькова.

Бизнесмен Павел Фукс, близкий друг усопшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, в интервью "Украинской правде" поделился своими мыслями по поводу того, кого могут поддержать связанные с Харьковом олигархи на ближайших выборах мэра.

"Думаю, все, кого вы упомянули [Ярославский, Аваков, Котвицкий, — ред.], будут поддерживать Игоря Терехова. Потому что все знают, кто это такой. Но это же выборы, это трудно угадать", — сказал Фукс.

Также он отметил, что на следующих выборах будет "как сможет" поддерживать Терехова, который сейчас исполняет обязанности мэра Харькова.

"Если у меня спросят, то я скажу, что лучше голосовать за Терехова. Но вам интересны какие-то политические истории, а людям в Харькове важно, чтобы были такие же дороги, такой же транспорт. Людей такие вещи интересуют", — отметил Фукс.

На ремарку журналиста о том, что на текущий момент в публичном пространстве много разговоров о том, что после смерти Кернеса у Авакова увеличилось влияние на регион, поскольку исполняющим обязанности мэра Харькова стал его бывший сотрудник, Терехов, а главой облсовета — Артур Товмасян, с которым дружит сын министра, Фукс ответил следующее:

"Первое. Терехов — это человек, который работал у Авакова, когда он возглавлял ОГА. Терехов был его заместителем. Потом, когда Аваков перестал быть губернатором, Терехов ушел работать с Кернесом. В них нормальные отношения были всегда", — сказал Фукс.

Также Фукс отметил, что, по его мнению, в марте выборов мэра Харькова уже не будет, потому стоит готовиться к голосованию в октябре 2021 года. Самыми сильными кандидатами на предстоящих выборах он назвал Терехова и Михаила Добкина, предшественника Кернеса в мэрском кресле.

"Далее — Фельдман, возможно Светличная. Плюс, мы же не знаем кого Зе будет поддерживать, неясно который вообще рейтинг Зеленского будет в октябре. Я думаю, у самого президента будет наибольший рейтинг среди политиков, но что будет у партии — неизвестно", — сказал Фукс.

Отметим, недавно глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что для проведения выборов мэра Харькова уже в марте 2021 года ВРУ должна уже на следующей неделе проголосовать за соответствующее решение.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. 22 октября Родион Гайсинский сообщил, что у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу.

Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.