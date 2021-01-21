Друг Кернеса Фукс розповів, кого можуть підтримати олігархи на виборах мера Харкова
Фукс вважає, що впливові харківські бізнесмени на місцевих виборах підтримають Ігоря Терехова, який наразі виконує обов'язки мера Харкова.
Бізнесмен Павло Фукс, близький друг покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, в інтерв'ю "Українській правді" поділився своїми думками з приводу того, кого можуть підтримати пов'язані з Харковом олігархи на найближчих виборах мера.
"Думаю, усі, кого ви згадали [Ярославський, Аваков, Котвицький, — ред.], будуть підтримувати Ігоря Терехова. Тому що всі знають, хто це такий. Але це ж вибори, це важко вгадати", — сказав Фукс.
Також він зазначив, що на наступних виборах буде "як зможе" підтримувати Терехова, який нині виконує обов'язки мера Харкова.
"Якщо в мене запитають, то я скажу, що краще голосувати за Терехова. Але вам цікаві якісь політичні історії, а людям у Харкові важливо, щоб були такі ж дороги, такий же транспорт. Людей такі речі цікавлять", — зазначив Фукс .
На ремарку журналіста про те, що на поточний момент у публічному просторі багато розмов про те, що після смерті Кернеса в Авакова збільшився вплив на регіон, оскільки виконуючим обов'язки мера Харкова став його колишній співробітник, Терехов, а головою облради — Артур Товмасян, з яким дружить син міністра, Фукс відповів таке:
"Перше. Терехов — це людина, яка працювала в Авакова, коли він очолював ОДА. Терехов був його заступником. Потім, коли Аваков перестав бути губернатором, Терехов пішов працювати з Кернесом. У них нормальні відносини були завжди", — сказав Фукс.
Також Фукс зазначив, що, на його думку, у березні виборів мера Харкова вже не буде, тому варто готуватися до голосування в жовтні 2021 року. Найсильнішими кандидатами на майбутніх виборах він назвав Терехова та Михайла Добкіна, попередника Кернеса в мерському кріслі.
"Далі — Фельдман, можливо Світлична. Плюс, ми ж не знаємо кого Зе буде підтримувати, незрозуміло, який узагалі рейтинг Зеленського буде в жовтні. Я думаю, у самого президента буде найбільший рейтинг серед політиків, але що буде в партії — невідомо", — сказав Фукс.
Зазначимо, що недавно голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що для проведення виборів мера Харкова вже в березні 2021 року ВРУ повинна вже наступного тижня проголосувати за відповідне рішення.
Нагадаємо: мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. 22 жовтня Родіон Гайсинський повідомив, що в мера Харкова вже немає коронавірусу, але йому доліковували ускладнення прострелених під час замаху в 2014 році легень. 11 грудня стало відомо про погіршення здоров'я мера Харкова: у нього відмовила друга нирка.
Після смерті Кернеса в міській раді Харкова заявили, що в місті на честь покійного градоначальника встановлять пам'ятник або назвуть вулицю.
Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.