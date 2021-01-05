Добкин подтвердил, что будет баллотироваться в мэры Харькова

Добкин считает, что Офис президента с Арсеном Аваковым могут затягивать процесс назначения новых выборов мэра Харькова.

Михаил Добкин, который был городским головой Харькова до умершего Геннадия Кернеса, с 2006 по 2010 год, подтвердил изданию "Страна", что он планирует баллотироваться на должность мэра Харькова.

"Вопрос только в том, когда состоятся эти выборы", — сказал Добкин.

Так, внеочередные выборы мэра города должна назначить Верховная Рада. Согласно законодательству, выборы могут состояться в последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. Нардепы должны проголосовать за проведение досрочных выборов не ранее, чем за 60 дней до дня их проведения. И чтобы выборы нового мэра Харькова состоялись уже 28 марта решение должно быть принято не позже, чем 26 января, когда ВРУ вернется к работе после зимних каникул.

Однако у Михаила Добкина есть сомнения касательно того, что парламентарии проголосуют за назначение новых выборов уже 26-го числа. Он считает, что решение будут оттягивать из-за того, что новые выборы невыгодны для Офиса президента и главы МВД Арсена Авакова, которые на текущий момент являются ориентирами для "команды Кернеса", которую возглавляет Игорь Терехов, исполняющий обязанности городского головы Харькова.

"По моим сведениям, Офис президента и команда Авакова, которая сегодня укрепилась вместо Кернеса с помощью его бывшей команды, переметнувшейся к ним, хотят оттянуть выборы до следующего срока в октябре или даже на год. Если на этой сессии (26 января — ред.) не примут постановление по причине, что не с той ноги встал председатель профильного комитета или вообще забыли об этом вопросе, взявшись за некие неотложные дела, тогда будет понятно, что это сговор", — сказал Добкин.

Напомним, экс-регионал Добкин 1 января 2021 года опубликовал видеоролик в костюме Деда Мороза, в котором намекнул, что пойдет на выборы мэра Харькова.

В сентябре 2020 года Михаил Добкин баллотировался в мэры Харькова на местных выборах. В интервью Дмитрию Гордону он позже пояснил, что сделал это не для того, чтобы противостоять тогдашнему мэру Геннадию Кернесу, а "для его подстраховки". Летом он планировал баллотироваться в мэры Киева. Однако после транспортировки Кернеса на лечение в Берлин Добкин зарегистрировался свою кандидатуру для участия в выборах мэра Харькова. Политик заявлял, что снимется с выборов, как только Кернес вернется в Харьков, однако самому Кернесу не понравилось такое развитие событий. 4 октября Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в пользу Кернеса.

В связи со смертью избранного на последних местных выборах харьковского городского головы Геннадия Кернеса 16 декабря 2020 года, обязанности мэра города перешли к секретарю горсовета и политическому соратнику Игорю Терехову. Харьковская городская власть 30 декабря заявила, что в последний день года передаст документы в Верховную Раду о назначении новых выборов мэра. Парламент должен будет в течение 90 дней назвать дату проведения новых выборов.